Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesinde yer alan veriler aracılığıyla son dakika verilerine anlık olarak erişebiliyoruz. Bugün Adana'da sarsıntı hissedilmesinin ardından deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde araması yapılırken derinliği de belirtildi.

27 Ağustos günü Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde hissedilen sarsıntı sonrasında az önce deprem mi oldu araması yapılırken Kandilli Rasathanesi son dakika olayının detaylarını paylaştı.27 Ağustos günü Adana'da 3.4 büyüklüğünde deprem oldu.Adana Tufanbeyli'de olan 3.4 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi - 1. ResimGün içerisinde ülkemizde meydana gelen sarsıntılar anlık olarak erişime açılırken Rasathane verileri aracılığıyla Balıkesir, Muş, Antalya, Muğla gibi illerimizde hissedilen sarsıntıların şiddeti ve derinliğine erişebiliyoruz.