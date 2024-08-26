Ünlü oyuncu şoku yaşadı! Dava açılacak mı?

Dolandırıcıların hedefindeki isim bu sefer ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan oldu. Usta oyuncunun whatsapp hesabını ele geçiren şüpheliler, Ahmet Mümtaz Taylan gibi davranarak yakın arkadaşı, yayınevi kurucusu Cüneyt Dalgakıran'dan 80 bin lira para aldı. Geçtiğimiz kasım ayında olan olayda, dolandırıldığını anlayan Dalgakıran, savcılığa giderek şikayetçi oldu. Dolandırıcı hakkında 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Dolandırıcıların hedefindeki isim bu sefer ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan oldu. Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ın whatsapp hesabı geçtiğimiz yılın Kasım ayında dolandırıcılar tarafından ele geçirildi. Dolandırıcılar usta oyuncunun yakın arkadaşı yayınevi kurucusu Cüneyt Dalgakıran ile iletişime geçti.Ahmet Mümtaz Taylan'ın kimliğine bürünen dolandırıcılar Cüneyt Dalgakıran'dan acil ödeme bahanesiyle iki ayrı seferde 80 bin lira aldı. İbrahim D. isimli şüpheli kişinin hesabına para gönderen Cüneyt Dalgakıran durumdan şüphelenince usta oyuncuyu aradı, dolandırıldığını anlayan Dalgakıran savcılığa giderek şikayetçi oldu.Şüpheli kişi polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alınırken adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın tamamlanmasıyla şüpheli hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede şüpheli İbrahim D.'nin suçtan kurtulmaya yönelik ifadesine itibar edilemezken, haksız menfaati elde eden kişinin şüpheli olduğu, suçun şüphelinin hesabına yatırılan parayla gerçekleştiğine dikkat çekildi.Şüpheli İbrahim D. hakkında 'Bilişim Sistemleri Banka ve Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Şüpheli şahıs önümüzdeki günler İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.