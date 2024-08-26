Serinlemek için girdikleri suda can verdiler! Son 24 saatte acı bilanço

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları boğulma haberlerini de beraberinde getirdi. Muğla, Burdur, Siirt ve Hakkari'den peş peşe acı haberler geldi. 4 kentte 2'si çocuk 4 kişi boğularak hayatını kaybetti.Muğla'nın Datça ilçesinde göre serinlemek amacıyla denize giren M.T. (35) ve Mehmet Galip Akgün (24), bir anda akıntıya kapıldı. Yüzme bilmedikleri öğrenilen M.T. akıntıdan kurtulmayı başarırken, Akgün hızla denizin dibine çekildi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, 24 yaşındaki genci denizden çıkarttı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan gençler, ambulansla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, boğulma tehlikesi geçiren M.T.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Denizli'nin Acıpayam ilçesinden arkadaşlarıyla Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'ne gelen Hıdır Solkol (18), göle girmenin yasak olduğu ve cankurtaran bulunmayan Doğanbaba Plajı'nda suya girdi. Bir süre sonra vatandaşlar Solkol'un suda çırpındığını gördü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkarılan Solkol, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Siirt'te, yakınlarıyla Baykan Deresi kenarına giden 13 yaşındaki Zeynep Eylül Çakır, dengesini kaybedip suya düştü ve akıntıya kapıldı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla Çakır sudan çıkarıldı. Ambulansla Baykan Devlet Hastanesine kaldırılan Çakır, kurtarılamadı.Hakkari'nin Kaval köyünde yaşayan 17 yaşındaki Abdul Samet Çiftçi, yakınlarıyla gittiği Kaval Şelalesi'nin döküldüğü bölgede suya girdi. Çiftçi'nin suda kaybolduğunu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye UMKE, AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan Çiftçi, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiftçi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Hafta sonunda insan yoğunluğu yaşanan yerlerden olan Bartın'ın İnkumu Beldesi'ndeki sahilde denize giren 1 kişi boğulma tehlikesi yaşadı. Dalga ve dip akıntısı nedeniyle zor anlar yaşayan sahsı kurtarmak isteyen, 4 kişi de boğulma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Olayı fark eden can kurtaranlar hemen şahıslara müdahale etti. Bir süre yapılan çalışmalarla 5 kişi de sağ olarak sahile çıkarıldı. Aynı anlarda yaşanan boğulma tehlikesi nedeniyle sahilde büyük panik yaşandı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Şahısların sudan çıkarılması ile sahildeki vatandaşlar, rahat bir nefes aldı.Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Babalı Sahili'nde denize giren U.G. ile O.G. boğulma tehlikesi geçirdi. Gençler, vatandaşların da yardımıyla sudan çıkarıldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Boğulma tehlikesi geçiren gençler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı. U.G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.