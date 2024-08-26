Şaşkına çeviren olay! Yüzerek ülke değiştirdiler

Ceuta yerel yönetimi tarafından İspanyol basınına verilen bilgilerde, sabah erken saatlerde yoğun sisi fırsat bilen kalabalık bir grup düzensiz göçmenin yüzerek İspanya'ya geçmeye çalıştığı belirtildi.Yetkililer, düzensiz göçmenlerin çoğunluğunun İspanya jandarmasınca Fas tarafına 'geri püskürtüldüğünü' ancak sayıları tam olarak bilinmemekle birlikte 15'ten fazla çocuk yaşta düzensiz göçmenin, Ceuta'ya giriş yaptığını aktardı.Bölgeye son dönemlerde düzensiz göçmen akını hızlanırken, 22 Ağustos'ta da 350 kadar düzensiz göçmenin yüzerek sınırı geçmeye çalıştığı, 4 çocuk ve 12 yetişkinin yasa dışı yollardan giriş yaptığı duyurulmuştu.Ceuta özerk kenti başkanı Juan Vivas, 23 Ağustos'ta basına yaptığı açıklamada, kentteki düzensiz göçmenler için ayrılan barınma merkezlerindeki doluluk oranının yüzde 422'nin üzerinde olduğundan şikayet etmişti.Öte yandan bölgede sık sık görüntüler yaşanmaya devam ediyor.