  • USD: 33,93 - 33,99
  • EURO: 37,92 - 37,99
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Şaşkına çeviren olay! Yüzerek ülke değiştirdiler

Ceuta yerel yönetimi tarafından İspanyol basınına verilen bilgilerde, sabah erken saatlerde yoğun sisi fırsat bilen kalabalık bir grup düzensiz göçmenin yüzerek İspanya'ya geçmeye çalıştığı belirtildi.

Ekleme: 26.08.2024 - 09:45 Güncelleme: 26.08.2024 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
Şaşkına çeviren olay! Yüzerek ülke değiştirdiler
Ceuta yerel yönetimi tarafından İspanyol basınına verilen bilgilerde, sabah erken saatlerde yoğun sisi fırsat bilen kalabalık bir grup düzensiz göçmenin yüzerek İspanya'ya geçmeye çalıştığı belirtildi.

Şaşkına çeviren olay! Yüzerek ülke değiştirdiler

Yetkililer, düzensiz göçmenlerin çoğunluğunun İspanya jandarmasınca Fas tarafına 'geri püskürtüldüğünü' ancak sayıları tam olarak bilinmemekle birlikte 15'ten fazla çocuk yaşta düzensiz göçmenin, Ceuta'ya giriş yaptığını aktardı.

Şaşkına çeviren olay! Yüzerek ülke değiştirdiler

Bölgeye son dönemlerde düzensiz göçmen akını hızlanırken, 22 Ağustos'ta da 350 kadar düzensiz göçmenin yüzerek sınırı geçmeye çalıştığı, 4 çocuk ve 12 yetişkinin yasa dışı yollardan giriş yaptığı duyurulmuştu.

Şaşkına çeviren olay! Yüzerek ülke değiştirdiler

Ceuta özerk kenti başkanı Juan Vivas, 23 Ağustos'ta basına yaptığı açıklamada, kentteki düzensiz göçmenler için ayrılan barınma merkezlerindeki doluluk oranının yüzde 422'nin üzerinde olduğundan şikayet etmişti.

Şaşkına çeviren olay! Yüzerek ülke değiştirdiler

Öte yandan bölgede sık sık görüntüler yaşanmaya devam ediyor.