Şanlıurfa Valisi cinayete kurban giden öğretmenle ilgili açıklama yaptı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Bazova ilçesi kırsal Hacılar Mahallesi'ndeki fıstık bahçelerinde 24 yaşındaki Yasin Kayran'ın öldürülmesi olayına dair yazılı açıklama yaptı. Öğretmen Kayran'ın ailesine taziyelerini ileten Vali Şıldak "Bugün Bozova ilçemiz sınırlarında elim bir saldırı sonucunda hayatını kaybeden Eyyübiye Şehit Ömer Saklı Ortaokulu'nda görev yapan Öğretmenimiz Yasin Kayran'a Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza baş sağlığı diliyorum" dedi.Cinayet şüphelisinin gözaltına alındığını duyuran Vali Şıldak "Menfur olayı gerçekleştiren şüpheli Jandarmamız tarafından kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayın bütün yönleriyle soruşturularak aydınlatılması süreci Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.