Komşular arasındaki kavga kanlı bitti: 3 kişi hayatını kaybetti

Ankara’da komşular arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Mecnun Ekinci, 3 gün önce tartıştığı komşuları ile tekrar karşı karşıya geldi. Tartışmanın büyümesi üzerine Ekinci’nin tabanca ile ateş açması sonucu 3 kişi hayatını hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Ekinci ise; olay yerinden kaçarken ekiplerin soruşturması devam ediyor.

Ankara'nın Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi 1422'nci sokakta meydana gelen olayda iddiaya göre, aralarında 3 gün önce tartışma yaşanan komşular arasında, bu gece saatlerinde kavga çıktı.Mecnun Ekinci, komşuları Mücahit Zurnacı, Murat Zurnacı, Şengül Zurnacı ve Mustafa Öztürk'e tabancayla ateş açarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise Mücahit Zurnacı, Murat Zurnacı ve Mustafa Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.Şengül Zurnacı ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis şüphelinin yakalanması için çalışmasını sürdürürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.