İsrail, Gazze'de okul vurdu: Çok sayıda can kaybı bildiriliyor

İsrail'in, Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat kampının kuzeyindeki yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı okula saldırı düzenlediği belirtildi. Saldırıda çok sayıda can kaybının olduğu ifade edildi.Haber 7'nin haberine göre Filistinli yetkililer ve kaynaklar, İsrail güçlerinin geçtiğimiz gün de Gazze Şehri'ndeki Han Yunus ve Nuseyrat mülteci kampını hedef aldığını söylemiş; saldırılarda en az 24 Filistinli hayatını kaybetmiş, 4'ü kadın 4'ü çocuk olmak üzere onlarca kişi yaralanmıştı.