Gram altın haftanın açılışında yükseliş seyrini sürdürdü

Onsa altın yeni haftanın ilk gününe 2 bin 509 dolardan başlarken yurt içindeki piyasalarda gram altın ise 2 bin 743 liradan işlem görüyor.Ons altının rekor seviyesi 2 bin 523 dolar, gram altının rekor seviyesi ise 2 bin 744 liradaydı.Altın fiyatları, dünyada Orta Doğu'daki jeopolitik gerginlikler nedeni ile yükselişe geçti. atırımcılar "güvenli liman" altına yöneldi.Altının seyrini yükselten bir diğer neden de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizi önümüzdeki toplantıda düşürmesi ihtimali oluşturdu.Altın fiyatları, özellikle Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'da yaptığı açıklamaların ardından yukarı yönlü hareketini hızlandırdı.Çin'de altın alımının artması, dünya genelinde merkez bankalarının rezervlerindeki altın payını artırmaları da altının değerini artıran etmenler arasında yer aldı.YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARININ SEYRİTürkiye'de ise bireysel yatırımcıların altına yönelmesi ve düğün sezonunun sürmesi nedeni ile takı alış-verişinin yoğunlaşması altının seyrini artırıyor.Öte yandan doların 34,0040 liraya çıkması da altının değerini artıran bir başka neden olarak karşımıza çıkıyor.ALTIN FİYATLARI:Gram altın: 2 bin 743 liraÇeyrek altın: 4 bin 652 liraCumhuriyet altını: 18 bin 954 liraTam altın: 18 bin 609 liraYarım altın: 9 bin 305 liraDÖVİZ FİYATLARICuma günü doların satış fiyatı 34,0000 lira, euronun satış fiyatı ise 38,0000 lira olmuştu.Haftanın ilk gününde döviz fiyatları şöyle:Dolar: 34,0040Euro: 38,1318Sterlin: 45,1162