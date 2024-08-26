Çorum'da kırmızı ışıkta geçince kaza yaptı: 4 yaralı

Çorum'da yaşanan trafik kazasında adeta can pazarı yaşandı.D100 kara yolunda Çorum istikametinden Osmancık'a seyir halinde olan Hamdi Keleş, Çorum Yol kavşağında kırmızı ışık ihlali yaptı.Kavşakta hızla ilerleyen Keleş, İstanbul'dan Samsun istikametine seyir halinde olan Hakan Atıcı yönetimindeki otomobile çarptı.Kazada, Hakan Atıcı ile araçta bulunan eşi Hülya Öksüz Atıcı, çocukları Zeynep Atıcı (4) ile Metehan Atıcı (2) yaralandılar.Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen Bölge trafik ekipleri, başka bir kazaya sebebiyet vermek için güvenlik tedbiri alırken yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.