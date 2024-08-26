Bursa'da 19 yılla aranan şüpheli kıraathanede okey oynarken yakalandı

Yağma suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli, Osmangazi'de bir kıraathanede okey oynarken yakalandı.

Bursa'da polis ve şüpheli arasında 'yok artık' dedirten bir olay yaşandı.Osmangazi'de bir kıraathanede arkadaşlarıyla okey oynayan bir şahıs, içeri giren polisleri görünce panik yaptı.Bunu fark eden polisler şüpheli şahsın yanına giderek sorguladı.Şüpheli şahıs, polis ekibine kimliğinin yanında bulunmadığı beyan ederek kimlik numarası verdi.Kardeşinin kimlik numarasını verdiği tespit edilen şüpheli, gözaltına alındı. Gerçek kimlik numarasını veren şüphelinin 'yağma' suçundan hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.