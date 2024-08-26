Bülent Arınç'tan Tuncay Özkan'a tepki!

Eski Türkiye Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için söylediği hadsiz sözler üzerine sosyal medyadan açıklama yaptı.Sözlerine "Üslup her şeydir" diyerek başlayan Bülent Arınç, siyasetin böyle bir dile ihtiyacı olmadığını söyledi.Aynı şekilde "milletin de bu üslupla inşa edilecek bir muhalafete ihtiyacı olmadığını" söyleyen Arınç, şu ifadelere yer verdi:Üslup her şeydir!Siyaset yapıyorsanız, kürsülerden kitlelere hitap ediyorsanız hasılı derdinizi, davanızı, kavganızı ve fikirlerinizi söz ile anlatıyorsanız sizi tanımlayan şey ağzınızdan çıkan sözleriniz olur. O sözlerle değerlendirilir, takdir ya da eleştiriyi o sözlerle alırsınız.Siyasetin ahlâk çizgisinin hep belli bir seviyede kalmasına ve siyasetçinin birbirinin hukukuna sahip çıkmasına inanan biri olarak Tuncay Özkan’ın sözlerini kabul edilemez, ahlâk ve edep dışı buluyor; bu üslubu kınıyorum. Siyasetin böyle bir dile; milletin de bu üslupla inşa edilecek bir muhalafete ihtiyacı yoktur.Milletimizin oyları ile seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanımıza sarf edilen sözlerin yargılanmasını yine milletimizin vicdanına bırakıyorum.