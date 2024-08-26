Ankara Valiliği'nden yüksek ses uyarısı: 4 gün sürecek

Türkiye 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Ankara Valiliği, kutlamalar öncesinde yapılacak prova uçuşu nedeniyle oluşacak yüksek ses konusunda vatandaşları uyardı.Valilikten yapılan açıklamada, '30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Ankara etkinlikleri kapsamında aşağıdaki programa göre Türk Yıldızları Prova ve Gösteri Uçuşları düzenleyecektir. Değerli Ankaralıların şehir merkezi üzerinde yapılacak planlı prova ve gösteri uçuşları nedeniyle oluşabilecek yüksek ses düzeyi dolayısıyla tedirginlik yaşamamaları için Türk Yıldızları Prova ve Gösteri Uçuşları Programı kamuoyunun bilgisine sunulur' denildi. Buna göre; Mogan Gölü üzerinde 27 Ağustos saat 13.00 ve 28 Haziran saat 18.00'de çevre tanıma uçuşu, 29 Haziran saat 18.00'de prova uçuşu yapılacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında ise saat 12.00-13.00 arasında Anıtkabir üzerinde, saat 18.00'de Mogan Gölü üzerinde selamlama ve gösteri uçuşları yapılacak.' ifadeleri kullandı.