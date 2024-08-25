Yozgat’tan dönenen Kayserili aile feci kazada can verdi; 4 ölü

Pazar alışverişi yapmak için gittikleri Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinden Kayseri’nin Felahiye ilçesine dönen Baklaya ailesinin bulunduğu otomobil, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada dede, baba, gelin ve 1 yaşındaki torun hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Felâhiye ilçesinde yaşayan Ramazan Baklaya, oğlu Hakan, gelini Fatma ve torunu Arven Lima Baklaya ile Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine gitti. Ailenin bulunduğu otomobil Felâhiye ilçesine dönerken Devecipınar kasabası yakınlarında karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı.Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçtan çıkarılan dede Ramazan (62) baba Hakan (31) ve gelin Fatma Balkaya'nın (34) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.Araçtan yaralı olarak çıkarılan1 yaşındaki Arven Lina Baklaya ise ambulansla Boğazlıyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuk buradaki ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken yolda hayatını kaybetti. Cenazeler yapılan otopsinin ardından Felâhiye ilçesinde gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.