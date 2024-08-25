Netanyahu'dan küstah tehdit! Hizbullah'tan İsrail'e yalanlama

Gazze'de yaşanan insanlık dramının sona ermesi için tüm gözler ateşkes görüşmelerinin son durağı Kahire'ye çevrilmişken İsrail, ateşi bölgeye yayma niyetinde.İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik geniş çaplı bir saldırı hazırlığında olduğunu belirterek, Lübnan'ın güneyine saldırıların başladığını açıkladı. Tel Aviv'deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı. İsrail'in kuzeyinden siren sesleri duyuldu. Bölgedekilere 'sığınaklarda kalın' çağrısı yapıldı. 48 saat OHAL ilan edildi.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Lübnan'da düzenlediği saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, 'Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar veririz' dedi.İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan'a yaklaşık 100 savaş uçağıyla düzenlenen hava saldırılarına yönelik açıklamasında, 'Bu sabah Hizbullah'ın İsrail'e saldırmak üzere hazırlık yaptığını tespit ettik. Savunma Bakanı ve IDF Genelkurmay Başkanı ile mutabık kalarak IDF'nin tehdidi bertaraf etmek üzere harekete geçmesi talimatını verdik. O günden bu yana IDF tehditleri bertaraf etmek için güçlü adımlar atmaktadır. Kuzey İsrail'i hedef alan binlerce roketi imha etti. Diğer pek çok tehdidi de bertaraf ediyor ve hem savunma hem de saldırı anlamında çok güçlü adımlar atıyor. Ülkemizi savunmak, kuzeyde yaşayanları güvenli bir şekilde evlerine döndürmek ve basit bir kuralı uygulamaya devam etmek için her şeyi yapmaya kararlıyız. Kim bize zarar verirse biz de onlara zarar veririz' dedi.Hizbullah, Fuad Şükür suikastına misilleme olarak başlattığı saldırıların İsrail tarafından önlendiğine dair iddiaların gerçeklere aykırı olduğunu belirtti.Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'nden yapılan açıklamada, 'İsrail'in gerçekleştirdiği 'önleyici eylem' ve direnişin saldırısını engelleme iddiaları, boş iddialardır ve sahadaki gerçeklerle tutarsızdır.' ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, Lübnan'dan yapılan direniş saldırılarını İsrail'in engellediğine ilişkin iddiaların sahadaki gerçeklerle uyuşmadığı kaydedildi.