Kayseri'den acı haber: Sele kapılan kişi ölü olarak bulundu!

Kayseri'de meydana gelen sel felaketinden acı haber geldi.İlçede etkili olan sağanak sele neden oldu. Sel nedeniyle Güllüce Mahallesi'nde heyelan sonucu mahsur kalan araçlardan biri, sele kapılıp dere yatağına devrildi. Devrilen aracın içerisindeki sel sularına kapıldıktan sonra kaybolan Muhittin Saraç, ölü olarak bulunduğu öğrenildi.Muhittin Saraç'ın cansız bedenine aracından yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki evin bahçesinde ulaşıldı.Öte yandan AFAD, Kayseri'nin Bünyan ilçesindeki Güllüce Mahallesi'nde aşırı yağışlar sonucunda meydana gelen heyelanda mahsur kalan 8 araç ve 32 vatandaşın riskli bölgelerden tahliye edildiğini açıkladı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) vatandaşlara peş peşe uyardığı sağanak yağış çok sayıda ilimizi etkisi altına almış ve şiddetli yağışlar nedeniyle Kayseri, Kırşehir ve Nevşehir'de sel felaketi yaşanmıştı. Kırşehir'de meydana gelen sel felaketinde Mustafa Akar adlı kişi sel sularına kapıldı. Akar, felaketten kurtulduktan sonra kaldırıldığı Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Sivas, Yozgat, Kayseri, Malatya, Tokat ve Amasya Valiliklerini uyardı. Sağanak yağış uyarısında bulunan AFAD, tedbirli olunmasını istedi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Ağustos Pazar günü Sivas ve çevre illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Konuya ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD); Sivas, Yozgat, Kayseri, Malatya, Tokat ve Amasya Valiliklerine ‘Meteorolojik Uyarı’ gönderdi.Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbir alınması gerektiği bildirildi.AFAD’dan yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Sivas, Yozgat, Kayseri, Malatya ve Tokat çevreleri ile Amasya’nın doğusunda yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirilmiştir. Bu çerçevede; söz konusu olumsuzluklara karşı ilgili birimlerin uyarılması, iletişim kanallarının açık tutulması, ihtiyaç duyulabilecek araç, iş makinesi ve personel planlamasının hazır bulundurulması, teyakkuza geçilerek gerekli tedbirlerin alınması, müdahale planlamasının yapılması, müdahale birimlerinin hazır halde bekletilmesi ve yapılan faaliyetler hakkında Başkanlığımıza bilgi verilmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.