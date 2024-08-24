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TikTok'ta silahlı saldırı! Canlı yayında herkes izledi

Şanlıurfa'da dönerci İsmail Acma, Tiktok'ta canlı yayın yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Müşterisinin siparişini hazırladığı sırada kanlar içinde kalan Acma ağır yaralandı. Panik anları, cep telefonuna yansıdı.

Ekleme: 24.08.2024 - 15:39 Güncelleme: 24.08.2024 - 15:44 / Editör: Ozge Selin
TikTok'ta silahlı saldırı! Canlı yayında herkes izlediKan donduran olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale karayolu üzerinde yaşandı. Dönercilik yapan İsmail Acma, satış yaptığı sırada Tiktok üzerinden canlı yayın başlattı.

TikTok'ta silahlı saldırı! Canlı yayında herkes izledi

SİPARİŞİ HAZIRLARKEN KANLAR İÇİNDE KALDI

Bir müşterinin siparişini hazırlayan Acma, yoldan geçen plakası öğrenilemeyen bir otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı. Olay anında, döner siparişi bekleyen bir kadın büyük şok yaşadı.

TikTok'ta silahlı saldırı! Canlı yayında herkes izledi

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı dönerciye çevredekiler hemen ilk müdahalede bulunarak 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. İhbarla olay yerine geçen ekipler yaralı dönerciyi hastaneye kaldırdı.

Görüntülerde İsmail Acma'nın döner hazırladığı sırada yoldan geçen bir otomobilden sıkılan kurşunla yaralandığı ve yere yığıldığı anlar yer aldı.

TikTok'ta silahlı saldırı! Canlı yayında herkes izledi

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.