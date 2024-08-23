Oyuncu Peker Açıkalın'ın son görüntüsü şaşırttı: Beyin kanaması geçirdiği iddia edilmişti

Oyuncu Peker Açıkalın'ın birkaç hafta önce beyin kanaması geçirdiği iddiaları gündeme gelmişti.61 yaşındaki Açıkalın'ın konuşma yetisini kaybettiği ve bir dizi ameliyat geçireceği öne sürülmüştü.Ancak ünlü oyuncu, doktoru Serdar Demir ile birlikte kamera karşısına geçerek sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.Açıkalın, 'Yalan yanlış haberlere inanmayın, sağlığım yerinde. Konuşmamda ve yürümemde herhangi bir sorun yok' ifadelerini kullandı.Öte yandan Açıkalın'ın son fotoğrafı da ortaya çıktı.