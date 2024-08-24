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MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdiğini açıkladı.

Ekleme: 24.08.2024 - 14:22 Güncelleme: 24.08.2024 - 14:27 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildiMilli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdiğini açıkladı.

İşte Milli Savunma Bakanlığının açıklaması;

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!