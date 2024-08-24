Kahramanmaraş'ta deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre; Kahramanmaraş'ta 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Türkiye'nin her bölgesinden art arda deprem haberleri geliyor. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Kahramanmaraş'ta saat 10.04 sıralarında bir deprem meydana geldi.Depremin büyüklüğü 3.0 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.0 km olarak ölçüldü.