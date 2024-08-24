Hamile kadın dehşeti yaşamıştı... Bakanlık olaya el attı

Manisa'da hamile bir kadın dini nikahlı eşi tarafından sopayla dövülmüş, kadının çığlıklarına rağmen kimse yardım etmemişti. Eşini demir sopayla öldüresiye döven Yılmaz Akman tutuklanmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Manisa'da hamile bir annenin sokak ortasında darp edilmesine ilişkin davaya müdahil oldu. Yapılan açıklamada, cani adamın en ağır cezayı alacağı belirtildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde geçtiğimiz günlerde kan donduran bir vahşet yaşanmıştı. Yılmaz Akman isimli cani, sokak ortasında dini nikahlı hamile eşini demir sopayla öldüresiye dövmüştü. Genç kadının yardım çığlıklarına rağmen kimse yardım edememişti.İhbar üzerine olay yerine gelen polisi ekipleri çaresi kadını kurtarmıştı. Gözaltına alınan adam tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.Olaya ilişkin Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada da, şiddete uğrayan kadın hakkında koruma kararı alındığı belirtildi.İnfiale neden olan olaya bakanlık da dahil oldu.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Bektaş'tan açıklama geldi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Manisa'da hamile bir annenin sokak ortasında darp edilmesine ilişkin davaya müdahil oldu.Bakan Göktaş, "Dava sürecine müdahil olduk. Saldırganın en ağır cezayı alması için sürecin takipçisiyiz" dedi.