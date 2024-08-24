Erzincan'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Erzincan’da tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Katliam gibi kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişinin durumu ise ağır...

Erzincan - Sivas karayolunda korkunç bir kaza meydana geldi. Tır ile bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Katliam gibi kazada 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. 2 kişi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Korkunç kazayla ilgili soruşturma sürüyor.