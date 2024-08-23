Yürekler ağza geldi! Masterchef'te korkunç kaza

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yine heyecanlı bir bölümle izleyicinin karşısına çıktı.Programda şefler yarışmacılardan Akdeniz ülkelerinden yemekler teması ile lezzetli yemekler hazırlamalarını istedi. Haftanın üçüncü dokunulmazlık yarışının kazananı ise mavi takım oldu.Kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için mücadele verirken Zeynep çift tadım yaptı.Mehmet Şef, Zeynep'in tezgahına gelip kaba dokunduğunda eli yandı.Bireysel dokunulmazlık yarışını kazanan Zeynep, 5. eleme adayı olarak Ayşe'nin ismini söyledi.Takım arkadaşlarından en fazla oyu alan Alper de, 6. eleme adayı oldu.