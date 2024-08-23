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Manisa'da terör örgütü propagandası yapanlar gözaltına alındı

Manisa'da sosyal medyadan DEAŞ propagandası yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 23.08.2024 - 09:12 Güncelleme: 23.08.2024 - 09:12 / Editör: Ozge Selin
Manisa'da terör örgütü propagandası yapanlar gözaltına alındı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

AKHİSAR'DA EŞ ZAMANLI OPRASYON

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı tespit edilen 3 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yapılan aramalarda dijital materyaller ve 7 yasaklı yayın ele geçirildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yapılan operasyonda gözaltına alınan M.D. (48), V.K. (32) ve A.A. (32) isimli şüphelilerin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.