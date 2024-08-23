Manisa'da terör örgütü propagandası yapanlar gözaltına alındı
Manisa'da sosyal medyadan DEAŞ propagandası yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
AKHİSAR'DA EŞ ZAMANLI OPRASYON
Manisa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı tespit edilen 3 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yapılan aramalarda dijital materyaller ve 7 yasaklı yayın ele geçirildi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Yapılan operasyonda gözaltına alınan M.D. (48), V.K. (32) ve A.A. (32) isimli şüphelilerin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.