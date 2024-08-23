Manisa'da DEAŞ propagandası yapan 3 şahıs gözaltına alındı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyada DEAŞ propagandası yaptıkları belirlenen 3 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda yapılan aramalarda dijital materyaller ile 7 yasaklı yayın ele geçirildi. Gözaltına alınan M.D.(48), V.K.(32) ve A.A.(32) isimli şüphelilerin sorgusunun devam ettiği bildirildi.