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Manisa'da DEAŞ propagandası yapan 3 şahıs gözaltına alındı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Ekleme: 23.08.2024 - 10:41 Güncelleme: 23.08.2024 - 10:41 / Editör: Ozge Selin
Manisa'da DEAŞ propagandası yapan 3 şahıs gözaltına alındı
Manisa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyada DEAŞ propagandası yaptıkları belirlenen 3 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda yapılan aramalarda dijital materyaller ile 7 yasaklı yayın ele geçirildi. Gözaltına alınan M.D.(48), V.K.(32) ve A.A.(32) isimli şüphelilerin sorgusunun devam ettiği bildirildi.