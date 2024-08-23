Malatya'da korkunç kaza! Önce otomobil çarptı sonra başka araç

Malatya Doğanşehir ilçesinde 63 yaşındaki İnce Bilgili Doğanşehir İlçesi'nde evine gitmek için yolun karşına geçmek isterken Malatya - Adıyaman istikametinde gelen Y. Polat, idaresindeki araçın çarpması sonucu karşı şerite savruldu. Bu seferde yaşlı kadının üzerinden başka bir otomobil geçti. Karayolu üzerinde yerde yatan kadını fark eden sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi.Jandarma ekipleri kazanın olduğu bölgede yaşlı kadının üzerinden geçen diğer aracı ve sürücüsünü belirlemeye çalışıyor.Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.