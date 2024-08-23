Bolu Dağı'nda korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

YARALILAR MÜDAHALELERİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDIKazada minibüs içerisinde bulanan aynı aileden Gülcan, Zeki, Hira Nur, Nehir ve Tayyibe Gürüşük yaralandıYaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolu İstanbul istikametine uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik kazaya karışan araçların kaldırılması ile 1 saat sonra normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.YARALILAR MÜDAHALELERİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDIKazada minibüs içerisinde bulanan aynı aileden Gülcan, Zeki, Hira Nur, Nehir ve Tayyibe Gürüşük yaralandıYaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolu İstanbul istikametine uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik kazaya karışan araçların kaldırılması ile 1 saat sonra normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.iden Murat Gürüşük yönetimindeki 43 GGZ 674 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Mehmet Gülez idaresindeki 07 AGN 58 plakalı otomobil ile Kadir Sayan idaresindeki 55 AHD 847 plakalı TIR'a çarptı.