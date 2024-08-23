Bakan Kacır açıkladı: KOSGEB İş Geliştirme Desteği 2024 yılı ilk çağrı başvuruları sonuçlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Küçük ve Ortak Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) İş Geliştirme Desteği 2024 yılı ilk çağrı başvurularının sonuçlandığını açıkladı.