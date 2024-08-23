Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Altın fiyatları Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma öncesinde yükselişle işlem görüyor. Gram altın yüzde 0,60 yükselişte!
Altın fiyatları Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma öncesinde yükselişle işlem görüyor. Gram altın yüzde 0,60 yükselişte!
Altın yatırımcıları bugün Jerome Powell'ın yapacağı konuşmasında faiz indirimine ilişkin işaretler arayacak
Gram altın 2,723 TL
Çeyrek altın 4,515 TL
Yarım altın 9,058 TL
Cumhuriyet altını 18,401 TL
ONS altın 2,490 dolar
Altın yatırımcıları bugün Jerome Powell'ın yapacağı konuşmasında faiz indirimine ilişkin işaretler arayacak
Gram altın 2,723 TL
Çeyrek altın 4,515 TL
Yarım altın 9,058 TL
Cumhuriyet altını 18,401 TL
ONS altın 2,490 dolar