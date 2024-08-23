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Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma öncesinde yükselişle işlem görüyor. Gram altın yüzde 0,60 yükselişte!

Ekleme: 23.08.2024 - 09:26 Güncelleme: 23.08.2024 - 09:27 / Editör: Ozge Selin
Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...Altın fiyatları Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma öncesinde yükselişle işlem görüyor. Gram altın yüzde 0,60 yükselişte!

Altın yatırımcıları bugün Jerome Powell'ın yapacağı konuşmasında faiz indirimine ilişkin işaretler arayacak

Gram altın 2,723 TL

Çeyrek altın 4,515 TL

Yarım altın 9,058 TL

Cumhuriyet altını 18,401 TL

ONS altın 2,490 dolar