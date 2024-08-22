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Beyaz Gazete
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Yunanistan’ın Türk karasularına geri ittiği 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Dalaman ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 20 düzensiz göçmen ile birlikte 2 çocuk kurtarıldı.

Ekleme: 22.08.2024 - 12:28 Güncelleme: 22.08.2024 - 12:29 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan’ın Türk karasularına geri ittiği 20 düzensiz göçmen kurtarıldı
Dalaman ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 20 düzensiz göçmen (beraberinde 2 çocuk) kurtarıldı.