Yunanistan’ın Türk karasularına geri ittiği 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Dalaman ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 20 düzensiz göçmen ile birlikte 2 çocuk kurtarıldı.

Dalaman ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 20 düzensiz göçmen (beraberinde 2 çocuk) kurtarıldı.