Yılmaz Tunç: Kadına şiddet asla kabul edilemez

Manisa’nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında yaşanan kadına şiddet olayı büyük tepkiye neden oldu.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin açıklamada bulundu.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Manisa’nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında hamile bir kadına yapılan fiziksel şiddeti kınıyor ve lanetliyorum. Şiddet olayının hemen ardından Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, şüpheli Yılmaz A. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır” ifadelerine yer verdi.Bakan Tunç kadına şiddetin kabul edilemez olduğunu belirttiği paylaşımında, “Kadına şiddet, sebebi ne olursa olsun asla kabul edilemez. Kadına şiddet, açık ve tartışmasız bir şekilde insan hakkı ihlalidir. Kadına karşı şiddet konusunda sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyor, şiddeti amasız, fakatsız kesin bir şekilde reddediyoruz. Çünkü kadına şiddet, insanlığa ihanettir” ifadelerini kullandı.16 Ağustos'ta Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi'nde S.N.A'nın, eşi Yılmaz A. tarafından sokakta yumruk, tekme ve sopayla darbedildiği ihbarı sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.Ekiplerce yakalanan Yılmaz A, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçlamasıyla sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada 16 Ağustos'ta 16.55'te meydana gelen olaya polis ekiplerinin 16.58'de müdahale ettiği, çeşitli suçlardan 18 kaydı bulunan Yılmaz .A'nın çevredeki vatandaşların linç girişimi önlenerek gözaltına alındığı ve tutuklandığı bildirildi.Olayda yaralanan S.N.A'nın hamile olduğu, hastanede tedavisi tamamlanarak taburcu edildiğinin belirtildiği açıklamada kadın hakkında koruma kararı alındığı da vurgulandı.Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde darp olayına yakın konumdaki çay ocağında sandalyede oturan ve olaya müdahale etmediği gerekçesiyle eleştirilen kişinin ise engelli olduğu ortaya çıktı.Çay ocağı işletmecisi Erkan Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada 14 yaşından beri ankilozan spondilit hastası olduğunu ayrıca Kurban Bayramı'nda geçirdiği kaza sonucu belinde kırık oluştuğunu, olası bir darbede felç kalma riski bulunduğunu söyledi.Sosyal medyada kendisine yönelik eleştirileri gördüğünde üzüldüğünü aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:O gün bir kadına yattığı yerde sürekli vurulurken bir şey yapamamak beni üzdü. Adam bana vursa benim felç kalma riskim var. Hatta bunu doktorlara da sorabilirsiniz. Bazıları sosyal medyada 'önüne çekirdek de koyun, kola da koyun' diye yazmış. Ya biz hareket edebilsek zaten kalkacağız. Önemli olan kadını kurtarmaktı, kurtardılar. Buradaki esnaf kurtardı. Arastamızda zaten çok duyarlı insanlar var.