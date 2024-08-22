TikTok can aldı! Canlı yayın yaparken...

Sosyal medya platformu TikTok'ta beğeni ve takipçi uğruna ölüme meydan okuyan bir kişi takipçilerinin gözü önünde korkunç bir şekilde can verdi.Adının Hamidullah olduğu açıklanan 19 yaşındaki genç TikTok'ta 600'e yakın videosu bulunan ve kendi çevresinde iyi tanınan bir sosyal medya kullanıcısı olarak biliniyordu.Swat Valley bölgesi polis yetkilisi Badshah Hazrat'ın AFP'ye yaptığı açıklamaya göre video çekmek için kullandığı silahın dolu olduğunu bilmeyen Hamidullah silahı şakağına dayayarak tetiği çekti ve dolu olan silahtan çıkan kurşunla olay yerinde anında hayatını kaybetti.Hamidullah'ın hayatını kaybettiği o anları içeren video TikTok'a hiç yüklenmedi ancak Pakistanlı gencin bazı arkadaşları olay anını sosyal medyadan paylaştı.Hayatını kaybeden gencin TikTok'a daha önceleri arkadaşlarıyla şakalaşırken ya da kriket oynarken çekilen videoları yüklediği açıklandı.Karaçi'de geçen yıl tüfeğiyle oynarken TikTok videosu geçen bir güvenlik görevlisi ölmüş ve yine bir başka genç de video çekmeye çalışırken tren çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.