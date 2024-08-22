Rize’de kafa kafaya facia: 2 kişi öldü 6 kişi yaralandı!
Rize’nin İkizdere ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Feci kaza öcneki akşam Rize'de yaşandı. İkizdere İlçesi'nden Erzurum istikametine gitmekte olan sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiylearaçlar yol kenarına savruldu. Kazada araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine jandarma, İkizdere Arama Kurtarma (İDAK), İtfaiye ve ambulanslar sevk edildi. Ekipler tarafından araçlardan çıkarılan yaralılardan 2'sinin hayatın kaybettiği belirlenirken, yaralanan 6 kişi ambulanslarla Rize Devlet Hastanesi ile RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.