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Osmaniye'de zehir tacirlerine operasyon!

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde zehir tacirlerine düzenlenen operasyonda farklı türde uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 4 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Ekleme: 22.08.2024 - 09:46 Güncelleme: 22.08.2024 - 09:48 / Editör: Ozge Selin
Osmaniye'de zehir tacirlerine operasyon!
Zehir tacirlerine yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Bugün Düziçi ilçe Emniyet Müdürlüğü ile Osmaniye Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordineli olarak sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalar çerçevesinde 3 aylık takip sonucu uyuşturucu madde ticareti yapanlara ve kullananlara yönelik operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ!
Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 57.59 gram bonzai, 22,35 gram metamfetamin, 4 sentetik hap ele geçirdi.

Gözaltına alına şüphelilerden M.N., Ö.Ş., L.K., M.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken. 27 şahıs hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı.