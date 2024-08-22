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Muğla'da korkutan deprem! AFAD duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ekleme: 22.08.2024 - 09:04 Güncelleme: 22.08.2024 - 09:05 / Editör: Ozge Selin
Muğla'da korkutan deprem! AFAD duyurduAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla'da korkutan deprem! AFAD duyurdu

Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akdeniz - [111.08 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-08-22
Saat:03:19:23 TSİ
Enlem:35.69389 N
Boylam:27.48722 E
Derinlik:22.69 km

Muğla'nın Datça ilçesindeki deprem saat 03.19 sıralarında yerin 22.69 km altında meydana geldi.