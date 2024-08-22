Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'dan Endonezya'ya ziyaret

Milli Savunma Bakanı Güler, Endonezya'da ilk olarak Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliği'ni ziyaret etti ve Büyükelçi Prof. Dr. Talip Küçükcan'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.Bakan Güler daha sonra Endonezya Savunma Bakanlığı'nda Endonezya Seçilmiş Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Savunma Bakanı olan Emekli Korgeneral Prabowo Subianto'yu ziyaret etti.Bakan Güler, görüş öncesinde askeri törenle karşılandı.