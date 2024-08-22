Merkez Bankası rezervleri 152,9 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, 16 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 816 milyon dolar artışla 94 milyar 146 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 9 Ağustos'ta 92 milyar 330 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Bu dönemde altın rezervleri ise 866 milyon dolar artışla 57 milyar 903 milyon dolardan, 58 milyar 769 milyon dolara çıktı.Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 16 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 682 milyon dolar artarak 150 milyar 233 milyon dolardan, 152 milyar 915 milyon dolara yükseldi.27.01.2023 50.933 76.206 127.13924.02.2023 49.190 71.980 121.17031.03.2023 52.176 70.247 122.42328.04.2023 46.413 68.471 114.88426.05.2023 41.939 56.519 98.45827.06.2023 41.432 67.155 108.58728.07.2023 41.425 72.349 113.77425.08.2023 41.344 75.955 117.29929.09.2023 40.629 81.575 122.20327.10.2023 44.148 82.412 126.56024.11.2023 45.496 90.997 136.49322.12.2023 47.896 97.557 145.45329.12.2023 48.231 92.830 141.06126.01.2024 48.007 89.154 137.16123.02.2024 49.271 82.479 131.75029.03.2024 54.378 68.748 123.12626.04.2024 59.113 64.967 124.08031.05.2024 59.740 83.909 143.64821.06.2024 59.127 88.495 147.62228.06.2024 58.077 84.833 142.91012.07.2024 59.451 94.345 153.79619.07.2024 59.214 94.695 153.91026.07.2024 56.104 91.907 148.01102.08.2024 57.895 92.491 150.38609.08.2024 57.903 92.330 150.23316.08.2024 58.769 94.146 152.915