Jandarma’dan uyuşturucu tacirlerine darbe: 1.5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; geleceğimizi teminatı olan gençlerinizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirleri ve onun sokak satıcılarına yönelik olarak 18 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda; 1 ton 521,5 kg uyuşturucu madde, 11 milyon 936 bin 886 adet kök kenevir ve kök skunk ile 4 bin 544 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 63 zehir taciri ve sokak satıcısından 46’sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Diyarbakır, Şanlıurfa, Antalya, Bingöl, Kocaeli, Kırklareli, Sakarya, Manisa, Edirne, Adana, Sinop, Karabük, Isparta, Mardin, Iğdır, Erzurum, Batman ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlıkları tarafından uyuşturucu tacirleri ve onun sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.1.5 TON UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİJandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; 63 zehir taciri ve sokak satıcısı gözaltına alınırken; 1 ton 521,5 kilogram uyuşturucu madde, 11 milyon 936 bin 886 adet kök kenevir ve kök skunk ile 4 bin 544 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 46'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.'UYUŞTURUCU TACİRLERİNİ TEMİZLEMEYE KARARLIYIZ'İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; 'Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek. Operasyonları gerçekleştiren jandarmamızı tebrik ediyorum' şeklinde açıklamada bulundu.