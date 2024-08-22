İtalya'da batan yelkenlide kaybolan ünlü milyarder Lynch'in cesedi bulundu

Reuters'te yer alan detaylara göre hafta başınad Sicilya açıklarında şiddetli fırtına sırasında batan yelkenlide bulunan Mike Lynch'in cesedine de ulaşıldı. 18 yaşındaki kızı Hannah'dan ise halen haber yok. Teknenin batmasıyla kaybolan diğer 4 kişi de dün bulunmuştu.22 yolcu ve mürettebat taşıyan 56 metre uzunluğundaki İngiliz bayraklı süper yat Bayesian, şiddetli fırtınanın etkisiyle dakikalar içinde Palermo yakınlarındaki Porticello limanı açıklarında batmıştı.59 yaşınadki Lynch, Birleşik Krallık'ın en tanınmış teknoloji girişimcilerinden biriydi ve yakın zamanda ABD'deki büyük bir dolandırıcılık davasından beraat etmişti.Teknede hayatını kaybeden diğer kişiler ise Jonathan Bloomer, Chris Morvillo, Neda Morvillo, Mike Lynch ve Recaldo Thomas.Lynch'in eşi ise gemiden kurtulmayı başarmıştı.