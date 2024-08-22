İBB’den Vaniköy’de tepki çeken lüks villa inşaatı: Çevre, Şehircilik Bakanlığı harekete geçti!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar'da İstanbul Boğazı'nın en değerli noktalarından olan Vaniköy'de yapılan villa inşaatı tepki çekti. Vatandaşlar ormanlık alanda ağaçların kesildiği villanın görüntüleri fotoğraflayarak yetkililerin çevrenin ve tarihin korunması için gerekli işlemleri yapmasını talep etti.TEPKİLER ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİTepkiler üzerine İstanbul'da Boğaziçi'nde Vaniköy'de izinsiz inşaat işleri gerçekleştirildiği iddiaları üzerine İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü harekete geçti. İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Maliki Ejder Batur sosyal medya üzerinden konu ile ilgili yaptığı açıklamada Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz inşaat faaliyetleri üzerine gerekli cezai işlemlerin yapılması talebiyle İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğüne uyarı yazısı gönderildiğini belirtti.VİLLA YAPILAN ARSA İBB'NİN YETKİ SAHASINDAAçıklamasında inşaatın yapıldığı bölgenin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde olduğunu hatırlatan İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Ejder Batur, 'Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde birtakım izinsiz inşai faaliyetlerin gerçekleştiği tespiti üzerine İl Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmış olup, mezkur bölgenin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde olması nedeniyle gerekli cezai işlemlerin ivedilikle yapılması gerektiği konusunda uyarı yazısı ilgili kuruma iletilmiştir' ifadelerine yer verdi.