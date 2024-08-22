Donald Trump'tan yeni güvenlik önlemi! Kurşun geçirmez...
Suikast girişimi sonrası ilk kez mitinge katılan Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, bu kez kurşun geçirmez cam ardından konuşmasını yaptı.
Donald Trump, mitingde kurşun geçirmez camın ardından konuştu.
Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'daki mitinginde uğradığı silahlı saldırı sonucu kulağından yaralanmasının ardından mitinglerine devam ediyor.
Kuzey Carolina'da düzenlenen bu miting, Trump'a yönelik suikast girişiminden sonraki ilk büyük etkinlik oldu.
Artan güvenlik endişeleri nedeniyle alınan ek tedbirler dikkat çekerken, Trump konuşmasını sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleştirdi.
Trump, saldırının ardından yaptığı ilk mitingde kurşun geçirmez camın ardından vatandaşlara seslendi.