Dilan Polat lüks araçlarını geri isteyecek mi? Avukatından açıklama geldi!

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, gösterişli hayatı ve lüks otomobilleriyle dikkatlerden kaçmadı. Her gün altın tozlu kahve içen ve 'Günde 750 bin TL harcıyorum' diyen Dilan Polat ile eşi Engin Polat, MASAK'ın incelemesine girdi.Fenomenler soruşturması kapsamında kasım ayında gözaltına alınan Dilan Polat ile eşi Engin Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.9 AY SONRA TAHLİYE EDİLDİYaklaşık 9 aydır cezaevinde olan ve çeşitli sağlık sorunları yaşayan Dilan Polat'ın pazartesi günü tahliyesine karar verildi. Cezaevinden çıkar çıkmaz kardeşi Sıla Doğu'nun boğaz manzaralı evine giden Dilan Polat'ın el konulan lüks araçlarını geri isteyeceği iddia edildi.DİLAN POLAT'A EŞİNDEN 3 YASAK!Tahliye olduktan sonra Engin Polat'ı görmek için Çorlu'daki cezaevine giden ve eşinin 'Kesinlikle konuşmayacaksın, telefon kullanmayacaksın, röportaj vermeyeceksin' uyarısıyla şok yaşayan Dilan Polat'ın avukatından da açıklama geldi.AVUKATI AÇIKLADI: LÜKS ARAÇLARINI İSTEYECEK Mİ?Dilan Polat'ın el konulan araçlarını isteyeceği iddialarını yalanlayan Avukat Sevinç Horoz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:'Ne araçlar ne de şirketlerin iadesine ilişkin bir talep ve değerlendirmemiz olmamıştır. Önceliğimiz müvekkillerimizin sağlığı ve özgürlüklerine kavuşmalarıdır.1- Dilan Polat şirketler grubuna ait araçların iadesine ilişkin bir girişimimiz olup olmadığı sorulduğunda 'şuana kadar böyle bir talep ve girişimimiz bulunmadığını bunu ancak yargılama başladığında ilerleyen süreçlerde değerlendireceğimizi ve önceliğimiz olmadığını söylememe, önceliğimizin müvekkillerimizin tahliyesi olduğunu' belirtmeme rağmen Dilan Polat araçlarını geri istiyor Lüksün peşinde şeklindeki maksatlı çıkartılan haberler karşısında açıklama yapmak zorunda kalmış bulunmaktayız.Araçlar veya diğer malvarlığı değerlerinin müvekkiller için öncelik olmadığını ve bugüne kadar iadesine ilişkin bir talep ve değerlendirme yapmadığımızı yapılan açıklamalarımızın da çarpıtıldığını kamuoyunun bilmesini isteriz.2- Müvekkilim Dilan Polat hakkında sorulan bir soru üzerine yine 'bir kısım sosyal medya paylaşımlarından pişmanlık duymuş olabilir' diyerek görüşümü beyan etmem üzerine yine beyanım çarpıtılarak 'Dilan Polat sosyal medya kullandığına pişman' şeklinde gerçeği yansıtmayan bir haber yapıldığının bilinmesini gerekir.Müvekkilin şahsi değerlendirme yapması gereken bir konuda 'yalnızca bazı paylaşımlar yönünden pişmanlıkları olmuş olabilir bu benim görüşüm' şeklindeki söylemim maksatlı ve söylenmemiş şekilde başlık atılarak haber yapılmıştır.3- Bu süreç içerisinde yalnızca önceliğimizin Dilan Polat'ın sağlığının normale dönmesi ve diğer müvekkillerimizin de tahliyeleri olduğunu belirtmeme karşın halen maksatlı ve Gerçekleri Yansıtmayan haberler yapıldığının bilinmesi gerekir.'TAM 13 TANE: FERRARİ… PORSCHE… MERCEDES!Polat ve Engin Polat çiftine ait el konulan 13 aracının markası şöyleydi:Ferrari 296 GTB, Porsche Panamera, Mercedes G Serisi, Mercedes E Serisi, Mercedes Vito VIP minibüs, Ford Focus, Volkswagen Golf, Fiat Egea, Honda Civic, 2 adet Dacia Sandero, Renault Clio ve Audi A3…