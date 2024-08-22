Ankara-Bolu sınırında orman yangını: Bir kişi gözaltında

Dün Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayan ve Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangınla ilgili soruşturmada, 1 şüpheli Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.Adliyeye getirilen şüphelinin, soruşturma savcısına ifade vermesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edileceği belirtildi.Başkent Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde başlayıp Bolu’nun Gerede ilçesine sıçrayan orman yangını sabah saatlerinde kontrol altına alındı.Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde dün otluk alanda başlayan yangın Bolu’nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçradı.Alevlerin etkilediği iki köy tedbir amacıyla boşaltıldı.Ekiplerin bölgedeki yangın söndürme çalışmaları sürerken Ankara Valisi Vasip Şahin, yangının insan kaynaklı olduğunu açıkladı.Vali Şahin, "Gerekli incelemeler yapılıyor." dedi.Bolu Valisi Erkan Kılıç, yangına ilişkin, "Şu an rüzgar da var, hava da karardı. Biz sadece yayılmasını engellemeye çalışıyoruz." dedi.Kılıç, yangın bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Yangının, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Şahinler köyünden, Bolu'nun Demirler köyüne sıçradığını belirten Kılıç, "Yerleşim yerlerini de tehdit ediyordu. Yerleşim yerlerinin etrafında seyrek ağaçlık alan vardı. Aynı zamanda otluk bir alan vardı. Buralarda etkili oldu, buralar zaten yandı. Evlere de sirayet etmesi, yangın söndürme araçlarıyla beraber engellendi." şeklinde konuştu.Yangının özellikle kuzeydoğu tarafında devam ettiğini anlatan Kılıç, "Orada riskimiz var diye değerlendiriyoruz. Bir vadi orada bulunuyor. Oraya da araçlarımız ulaşmıyor. Şu anda dozerle beraber oraya yol açılıp ondan sonra itfaiye araçları ve arazözler o bölgeye inip söndürme yapacak. Aynı zamanda bu vadide de o bölgede çok şiddetli bir rüzgar var. Bu rüzgar da ister istemez mücadeleyi engelliyor." ifadelerini kullandı.Kılıç, yangının etkili olduğu Bolu sınırları içerisinde 2 yerleşim yerinin bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:"Kavacık köyü bir de Demirler köyü. Buralarda biz tahliye yaptık, 123 kişiyi tahliye ettik, vatandaşlar şimdi güvenli bölgede. Onun dışında Tarım ve Orman Bakanlığı personeli, AFAD, jandarma, emniyet, sağlık birimleri, Kızılay aklınıza hangi birim varsa hepsi burada, aynı zamanda sivil toplum kuruluşları da geldi. Onlar da yardımcı olmaya çalışıyor. Havadan ve karadan müdahale devam etti. Yalnız hava karardığı için şu anda havadan müdahale imkanı yok."Bir gazetecinin, yangının yerleşim yerlerini tehdit edip etmediği ve elektrik tellerinden çıktığı iddialarıyla ilgili sorularına Kılıç, "Tedbir alındı zaten. Ankara'dan TOMA'lar da geldi. Şu anda tehdit söz konusu değil. Yangının çıkış sebebi insan kaynaklı. Bununla ilgili süreci Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Onlar buna sebep olan kişilerle ilgili olarak işlem yürütüyorlardır." yanıtını verdi.Vali Kılıç, yangının bugün kontrol altına alınmasının mümkün olup olmadığıyla ilgili soruyu ise "Şu an rüzgar da var, hava da karardı. Biz sadece yayılmasını engellemeye çalışıyoruz. Biraz zor, yani bu akşam zor. Gün aydınlansın ondan sonra bir bakacağız. Herkes sahada zaten şu anda mücadele ediyorlar." şeklinde cevapladı.Alevlere müdahalenin sabaha kadar sürdüğü bölgede yeni günün ilk ışıklarıyla birlikte yanan geniş alanlar havadan görüntülendi.Yüzlerce futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alanın küle döndüğü görüldü. Rüzgarın şiddeti zayıfladı, bölgede durum düne göre daha sakin.Ekipler ormanın iç bölgelerine ilerleyerek dünden kalan külleri söndürmeye çalışıyor.Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 20 hektarlık alan zarar gördü.Akharım beldesi yakınlarında dün çıkan yangına, 2 uçak, 4 helikopter, 4 dozer, 2 kepçe, 22 arazöz, 15 itfaiye ve 108 personel desteğiyle müdahale edildi.Kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 20 hektarlık alan zarar gördü.Yangınla ilgili Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen 2 kişi, ifadelerinin ardından bırakıldı.İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.Deliömerler Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 8 helikopter, 29 arazöz, 10 su ikmal aracı, 5 dozer ve 5 yer ekibi sevk edildi.Ekipler sarp arazide etkili olan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun çalışma yürüttü.Yangın kontrol altına alındı, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.