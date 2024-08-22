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Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Son günlerde rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları perşembe gününe başlarken rekorlarına ara vererek geriledi. Gram altın yüzde -%0,13 geriledi

Ekleme: 22.08.2024 - 09:11 Güncelleme: 22.08.2024 - 09:12 / Editör: Ozge Selin
Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...Son günlerde rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları perşembe gününe başlarken rekorlarına ara vererek geriledi. Gram altın yüzde -%0,13 geriledi.

Altın fiyatları bir süredir Fed'in eylül ayında faiz indirimlerine başlayacağı beklentileriyle rekor kırıyordu.

Altın yatırımcıları yarın Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmaya odaklandı.

Gram altın 2,731 TL

Çeyrek altın 4,500 TL

Yarım altın 9,027 TL

Cumhuriyet altını 18.453 TL

ONS altın 2,503 dolar