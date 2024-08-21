Sokak ortasında korkunç cinayet! Arkadaşını öldürdü

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 02.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde sokakta karşılaşan ve alkollü oldukları iddia edilen F.K. ile A.A. bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. A.A. yanında bulunan bıçakla arkadaşı F.K.'yi defalarca bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan F.K.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen F.K. kurtarılamadı. Kısa süre sonra yakalanan A.A. ise, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.İki arkadaş arasındaki tartışma ve ardından yaşanan kavga güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin sokakta uzun süre tartıştığı görülürken, daha sonra taraflardan birinin diğerine yumruk attığı anlar görülüyor. Kavgaya karışan diğer kişi ise arkadaşına bıçakla karşılık veriyor.