İstanbul Havalimanı direkt uçuruyor! Veriler geldi 20 havalimanı arasında birinci

İstanbul Havalimanı, 2024 yılının ilk 6 ayında 316 direkt uçuş noktasına ulaşım sağlayarak en bağlantılı 20 havalimanı arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın CEO'su Selahattin Bilgen, sosyal medyadan yaptığı açıklamada 2024 yılının ilk 6 ayının verileriyle elde edilen başarıyı açıkladı.



Bilgen açıklamasında "İGA İstanbul Havalimanı olarak, 2024 yılının ilk 6 ayında 316 direkt uçuş noktasına hizmet vererek en bağlantılı 20 havalimanı arasında ilk sırada yer almanın gururunu yaşıyoruz. İnanılmaz ekibimiz ve paydaşlarımız sayesinde İstanbul küresel bağlantının kalbinde yer almaya devam ediyor" dedi.