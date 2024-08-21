Hamile kadına dehşeti yaşattı! Demir sopayla dakikalarca dövdü, herkes izledi: İşte dehşet anları

Manisa'da kan donduran bir olay meydana geldi. Hamile bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında yumruk ve demir sopayla dakikalarca öldüresiye darp edildi. "Hamileyim" diyerek yardım isteyen kadının feryadı yürekleri dağlarken, etrafta bulunan vatandaşların olaya müdahale etmemesi tepki çekti.

Manisa'da hamile bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında herkesin gözü önünde demir sopa ve dakikalarca darp edildi. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı…Olay, Manisa'da bir çay ocağının önünde meydana geldi. Hamile bir kadın, tartıştığı eşi tarafından sokak ortasında dövüldü.Hamile kadını defalarca yumruklayıp tekmeleyen cani adam, eline geçirdiği demir sopayla kadının kafasına ve vücuduna vurdu.Genç kadın, "Hamileyim abi hamileyim" diyerek yardım isterken, çevrede bulunan vatandaşların olaya müdahale etmemesi büyük tepki çekti.Kan donduran görüntüler kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.Vatandaşlar "Yetkililer bu şahsa gerekeni yapın!", "Millet tiyatro izler gibi izliyor." diyerek olaya tepki gösterdi.