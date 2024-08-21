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Beyaz Gazete
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Edirne'de direksiyon hakimiyetini kaybetti, aydınlatma direğini devirdi

Seyir halinde olan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu baba ve 2 çocuğu yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Ekleme: 21.08.2024 - 16:08 Güncelleme: 21.08.2024 - 16:09 / Editör: Ozge Selin
Edirne'de direksiyon hakimiyetini kaybetti, aydınlatma direğini devirdi
Kırklareli-Edirne istikametinde Mehmet E. idaresindeki otomobil sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybederek refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Meydana gelen kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.

ELEKTRİK DİREĞİNİ DEVİRDİ

Yaşanan kazada otomobil askıda kalırken, aydınlatma direği ise yerinden sökülerek devrildi.

Otomobilde bulunan sürücüsü Mehmet E. ve iki çocuğu yaralandı.


EKİPLER SEVK EDİLDİ

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de direksiyon hakimiyetini kaybetti, aydınlatma direğini devirdi

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.