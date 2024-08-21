Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antony Blinken ile görüştü! İşte ele alınan konular

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerindeki son durum ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmenin ABD'nin talebiyle gerçekleştiği ve Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerindeki son durum ve bölgedeki gelişmelerin ele alındığı belirtildi.