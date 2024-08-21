Dilan Polat'a bir ceza daha! İçerden çıkar çıkmaz...

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, gösterişli hayatı, lüks villası ve son model arabaları ile gündemden düşmedi. Günde 750 bin TL harcıyorum sözü sonrası MASAK'ın takibine girdi.Haklarında başlatılan soruşturma kapsamında kasım ayında gözaltına alınan Polat çifti, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kara para akşama ve vergi kaçırma suçlarından eşi Engin Polat ile haklarında 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Dilan Polat 19 Ağustos'ta tahliye edildi.5 Kasım 2023 tarihinde tutuklanan Dilan Polat, tahliye olur olmaz kardeşi Sıla Doğu'nun İstanbul Sarıyer'de bulunan boğaz manzaralı villasına gitti.Herkes, Dilan Polat'ın sosyal medyadaki ilk paylaşımını ne olacak diye merak ederken ünlü fenomen, tahliye olduğunun ertesi günü Çorlu'da cezaevinde bulunan eşi Engin Polat'ı ziyarete gitti. Görüşün ardından cezaevinden ayrılan Dilan Polat, gazetecilerin sorularına yanıt vermedi.DİLAN POLAT'A EŞİ ENGİN'DEN 3 YASAKCezaevine görüşen giden Dilan Polat'a eşi Engin Polat'tan üç yasak geldi. İddiaya göre görüşmede Engin Polat, Dilan Polat'a, 'Kesinlikle konuşmayacaksın, telefon kullanmayacaksın, röportaj vermeyeceksin' dediği öğrenildi. Eşinden aldığı uyarıyla şok yaşayan Dilan Polat, cezaevinden çıktıktan sonra izini kaybettirdi.DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT'IN MAL VARLIKLARI NE OLACAK?Mahkeme kararı ile Engin Polat, Dilan Polat ve Sıla Doğu'ya ait 27 şirketine kayyum atanmasına karar verilmişti. Kararın ardından da Dilan Polat Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri, Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi, Dipomed Metikal Kozmetik, Dilan Mücevherat, Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi, Sıla Doğu Güzellik Kozmetik, Sinem Sıla Doğu Güzellik Kozmetik ve Rise And Shine Kozmetik şirketlerinin aralarında bulunduğu 27 şirkete kayyum atanmıştı.Dilan Polat ve Engin Polat hakkında hazırlanan İddianamede, soruşturma kapsamına alınan 31 şirketin ve bu şirketlerin sahip olduğu taşınmaz, araç ve benzeri tüm malvarlığının müsadere edilip mülkiyetin kamuya geçirilmesi istenmişti.SON SÖZ MAHKEMENİNEngin ve Dilan Polat'ın malvarlıkları ile ilgili karar ise mahkeme tarafından verilecek. Bu kararın hangi aşamada verileceği ise henüz belli değil.Dilan Polat'ın kendisine ait olan Dilan Polat Güzellik Kozmetik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine mahkeme kararıyla kayyum atanmıştı. Şirketi kayyum yönetmeye devam ediyor.Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi üzerinden yapılan araştırmada ise en son 13 Ağustos tarihinde adres değişikliği yapıldığı, Ataşehir'de bulunan bir adresten yine Ataşehir'de bulunan bir adrese alındığı görülüyor.