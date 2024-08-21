DGS sonuçları ÖSYM sorgulama ekranı: 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) açıklandı mı, ne zaman belli olacak, neden açıklanmıyor?

DGS sonuçları açıklandı mı sorusu ÖSYM son dakika duyuruları arasında takip edilmeye devam ediyor. Dikey Geçiş Sınavı haberleri öğrencilerin gündeminde. Ağustos ayının bitişine sayılı günler kala sonuçlarıyla buluşmayı bekleyen aday öğrenciler araştırmalarına hız kazandırdı. Peki; 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, neden açıklanmadı, nereden öğrenilir? İşte, detaylar...DGS SINAVI 30 HAZİRAN GÜNÜ GERÇEKLEŞTİ!2 yıllık önlisans bölümlerini 4 yıllık lisans bölümlerine dikey geçişle tamamlamak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına 30 Haziran günü girdi. Adaylara sözel ve sayısal alanlardan 100 soru yöneltildi. Sırada DGS sınav sonuçları var.DGS SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI?Sınav takvimine göre 14 Ağustos tarihinde beklenen DGS sonuçları daha sonra takvimden çıkarıldı. Yeni bir tarihin belirleneceği sonuçlarla ilgili gözler ÖSYM kanalına dönmüş durumda.DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. ÖSYM'nin son dakika duyurusu ile açıklanması beklenen sınav sonuçları için geri sayım sürüyor.Sonuçların Ağustos ayı bitmeden adaylar ile buluşacağı öngörülüyor.DGS TABAN PUANLARI 2024DGS sonuçlarıyla birlikte öğrenilecek puanlarla birlikte adaylar dikey geçiş taban puanları ile birlikte tercih başvurularını gerçekleştirecek. Detaylar ÖSYM kılavuzu ile bekleyenlere sunulacak. İşte, geçtiğimiz yılın taban puanları:DGS EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR İÇİN TIKLAYINIZSINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİYetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.